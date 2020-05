Cor 11:08 5 incendi nell´Isola: elicottero ad Arborea venerdì segnalati cinque diversi incendi in Sardegna, uno dei quali ha anche richiesto l´intervento dell´elicottero del Corpo forestale: Si tratta del rogo divampato in località “Grua Maiori” ad Arborea



Commenti NUORO - Nella giornata di venerdì segnalati cinque diversi incendi in Sardegna, uno dei quali ha anche richiesto l'intervento dell'elicottero del Corpo forestale. Si tratta del rogo divampato in agro del comune di Arborea, località “Grua Maiori”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Marrubiu, coadiuvato dai vigili del fuoco di Oristano, dai barracelli di Terralba e alcuni volontari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle ore 17.