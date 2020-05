Red 9:18 Donazione della Brigata Sassari alla Caritas L´Esercito ha effettuato una raccolta alimentare (oltre 2.300 prodotti) per aiutare le famiglie sassaresi in difficoltà a causa dell´emergenza CoronaVirus







Le derrate alimentari, confezionate nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il caricamento, sia per il trasporto a bordo dei mezzi dell'Esercito, sono state consegnate dai “sassarini” ai responsabili del Centro servizi della Caritas diocesana in Largo Seminario che provvederanno a distribuirle predisponendo il servizio più volte alla settimana per andare incontro anche a coloro che solitamente non si rivolgono alle parrocchie. «Il Covid -19 ha messo in crisi numerosi settori. Da qui l'iniziativa spontanea della raccolta di alimenti a lunga scadenza per far fronte alle situazioni di bisogno e disagio in cui versano molte famiglie della nostra città», ha dichiarato il comandante del 152esimo Reggimento, colonnello Giuseppe Rocco.



«La solidarietà e l'altruismo sono valori che fanno parte del Dna dell'Esercito, di un Esercito che è tra la gente e per la gente. In questo frangente così particolare e drammatico che vede ancora una volta esposte le persone più fragili, le nostre famiglie e noi militari sentiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno», ha concluso Rocco. «Ringrazio la Brigata Sassari per questo gesto di solidarietà concreta che nasce dalla volontà di mettere al centro la dignità delle persone per le quali il cibo non è solo un conforto, ma una necessità primaria difficile da soddisfare e grande sostegno in un progetto volto alla cura integrale dell'uomo», ha affermato il direttore della Caritas diocesana, don Gerolamo Derosas, che si è detto «preoccupato per l'aumento in città della povertà, in maniera particolare della nuova categoria di poveri causata dalla pandemia, ma anche fiducioso nello spirito di generosità e altruismo che ha sempre contraddistinto la nostra comunità profondamente legata alla carità evangelica».