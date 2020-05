Cor 9:34 Spese in altri comuni, in Sardegna si può Pubblicata dalla presidenza della regione l´attesa nota esplicativa per l´attuazione delle misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica in riferimento all´ordinanza 20 del 02.05.2020



Commenti CAGLIARI - «Tra le situazioni di necessità per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del proprio Comune di residenza o abitazione è ricompresa l’esigenza di fare la spesa. Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria casa, anche se ricadenti in Comuni diversi da quello di residenza. Pur non essendo previsto uno specifico limite territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal luogo di residenza è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario». E' quanto riportato nella nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica in riferimento all'ordinanza 20 del 02.05.2020. La nota riferisce anche circa gli spostamenti da e per la Sardegna, la pratica dell'attività di pesca sportiva o ricreativa (sempre consentita) e sugli sport individuali.