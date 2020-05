Cor 11:13 Ritornano i mercatini Cordiretti Tornano i mercati di Campagna Amica nel nord Sardegna dopo il lungo periodo di lockdown. Il primo a ripartire è stato Sorso a seguire Porto Torres. Attese per Sassari e Alghero







Fin dal primo giorno il mercato ha riscosso il favore dei cittadini che aspettavano gli agricoltori del Nord Sardegna per acquistare i prodotti del territorio freschi e garantiti. A Porto Torres la riapertura, come concordato con l’amministrazione comunale, si terrà mercoledì prossimo (13 maggio) e si sposterà da piazza Sabelli a piazza della Renaredda, dove sarà garantito più spazio.



«Dopo quasi due mesi finalmente stanno riaprendo i mercati – afferma il presidente dell'associazione Agrimercato Nord Sardegna, l'associazione dei mercati di Campagna Amica Gianni Muntoni –. Nonostante le difficoltà abbiamo comunque continuato a garantire in piena sicurezza i prodotti agroalimentari del territorio ai cittadini con le consegne a domicilio che in alcuni casi continueranno. Come Campagna Amica, per la riapertura dei mercati, ci siamo dati delle linee guida che ci consentiranno di rispettare tutte le precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e degli agricoltori con la disponibilità di disinfettanti, ingressi contingentati per evitare affollamenti e il rispetto delle distanze di sicurezza».