A Porto Torres si cercano un motorista e due marinai

Commenti PORTO TORRES - L'Ufficio di collocamento della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Porto Torres cerca un motorista abilitato da imbarcare sul motopesca "Polaris uno". I marittimi interessati, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, devono presentarsi in Capitaneria domani, mercoledì 13 maggio, dalle 9 alle 10, munito del proprio libretto di navigazione.La Compagnia italiana di navigazione, invece, cerca due marinai per la motonave "Athara". Gli interessati, in regola con tutti i corsi previsti dalla Stcw95, dovranno presentarsi sempre domani mattina, ma alle 10, all'Ufficio di collocamento della gente di mare della stessa Capitaneria, muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.