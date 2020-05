Cor 8:20 Ryanair dal 1 luglio riattiva il 40% dei voli Nuova conferma per la ripartenza dei collegamenti della compagnia aerea low cost irlandese. Dal primo luglio il 40% dei collegamenti saranno riattivati anche dagli aeroporti di Cagliari e Alghero, fino ad arrivare al 90% dell´operatività delle rotte pre-Covid



Commenti ALGHERO - Da mercoledì 1 luglio Ryanair ripristinerà il 40% del normale operativo voli, qualora le restrizioni sui voli all’interno dell’Ue vengano revocate e vengano poste in essere efficaci misure sanitarie negli aeroporti. Nuova conferma per la ripartenza dei collegamenti della compagnia aerea low cost irlandese. Da luglio, Ryanair ricomincerà a volare dalla maggior parte delle sue 80 basi in Europa. Come misura sanitaria temporanea, in attesa che i singoli Stati dell’Ue dichiarino la fine dei rispettivi lockdown, Ryanair richiederà ai passeggeri che voleranno nei mesi di luglio ed agosto di compilare dettagliatamente (al momento del check-in) le informazioni relative alla durata della visita e l’indirizzo dove alloggeranno durante il soggiorno in un altro paese dell’Ue, e tali informazioni verranno fornite ai Governi al fine di supportarli nelle attività di monitoraggio qualora siano in vigore norme sull’isolamento in caso di viaggio all’interno dell’Ue.