Open day online all´Università di Cagliari

«Nel tempo stiamo crescendo, come didattica e ricerca – ha dichiarato il rettore Maria Del Zompo, questa mattina (giovedì), nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa - Anche la società sarda ci sta dando fiducia: il nostro Ateneo non è secondo a molti. La crescita degli iscritti è continua e costante, siamo tra i venti atenei che crescono di più, ottavi in Italia. Cominciamo ad avere ottimi risultati. Siamo finora l’unico ateneo in Sardegna ad essere stato accreditato, il primo in Italia a sperimentare le nuove regole». «Il CoronaVirus ha fatto sì che le giornate si spostassero on line, con un calendario davvero ricco – ha aggiunto il prorettore alla Didattica Ignazio Putzu - Stiamo svolgendo un orientamento fatto non di marketing, ma di collaborazione con la scuola e con le scuole per procedere al recupero di competenze importanti negli studenti che si iscriveranno ai corsi di laurea. Vorrei sottolineare anche le nostre campagne promozionali incentrate su valori come cultura, ricerca, innovazione, rapporto con il territorio in una dimensione fortemente internazionale. Quest’anno li ribadiamo dando anche un’immagine di speranza: il ritorno a studiare e lavorare insieme. Il nostro messaggio dunque è di fiducia nel futuro basata sul credito insito nei nostri valori».



La manifestazione (che si svolge al posto delle tradizionali Giornate di orientamento in presenza, già programmate dal 27 al 29 febbraio, nella Cittadella universitaria di Monserrato, rimandate a causa dell'emergenza sanitaria) distribuisce le presentazioni dei corsi di studio in sei "eventi live", uno per ciascuna delle sei Facoltà dell'Ateneo. In ciascun evento, è poi declinato il programma delle singole presentazioni, con una sezione dell'evento dedicata ai servizi agli studenti. Previste presentazioni a partire dalle 9 di domani, per tutta la mattina e tutto il pomeriggio, e la mattina di sabato. Il programma completo è consultabile sul sito internet dell'Ateneo: gli studenti che intendono partecipare possono farlo registrandosi al link accessibile dalla homepage del portale di UniCa. «Tutto il materiale degli Open day, anche gli incontri in diretta, sarà registrato e rimarrà a disposizione di tutti gli studenti per poterne usufruire anche successivamente – ha spiegato la dirigente della Direzione per la Didattica Pina Locci - On-line ci sarà da subito anche la Guida con le informazioni più aggiornate sui corsi triennali. A breve, sarà disponibile anche quella per i corsi di laurea magistrale. Chi vorrà avere maggiori informazioni dovrà semplicemente registrarsi e riceverà nella sua mail ulteriori dettagli sui corsi e sulle iniziative di UniCa». Commenti CAGLIARI - Si terranno domani, venerdì 15 e sabato 16 maggio, gli Open day di Facoltà dell'Università degli studi di Cagliari, per supportare gli studenti delle scuole superiori nella scelta del futuro percorso universitario: l'iniziativa si svolgerà in streaming per presentare i corsi di studio, anche attraverso le testimonianze di studenti e di rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. Inoltre, saranno illustrati i servizi agli iscritti offerti dall'Ateneo, ed ampio spazio sarà dedicato ad alcune affascinanti attività di ricerca svolte dai Dipartimenti, con alcuni seminari su tematiche di grande attualità.