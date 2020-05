Red 21:28 Turismo e spiagge: Wheeler lancia appello alla Regione «La Sardegna adotti un’unica App per la prenotazione del posto nell’arenile», chiede il sindaco di Porto Torres, che ha scritto la stessa missiva anche alla Rete metropolitana del nord Sardegna ed alla Provincia di Sassari







«Ora che però sono state divulgate le linee guida dell’Iss e dell’Inail, sembra opportuno un intervento a livello regionale. La mia proposta è che sia la Regione a dotarsi di un’App, da cedere eventualmente in comodato d’uso ai Comuni. Questa soluzione è la più logica possibile – continua il primo cittadino – risponde alle esigenze di offrire ai turisti e ai cittadini sardi una semplificazione dell’offerta e, principio che dovrebbe guidare ogni Amministrazione, anche l’ottimizzazione delle risorse pubbliche».



«Non trovo che sia opportuno, in questo particolare momento, che ogni Ente proceda in autonomia acquistando lo stesso servizio e sprecando così, complessivamente, centinaia di migliaia di euro. Chi vorrà andare in spiaggia e ama spostarsi dovrà dotarsi di innumerevoli applicazioni, mentre con un’App unica i Comuni invece potrebbero riusare quel denaro per eseguire altri interventi sempre finalizzati al turismo. Il mio invito alla Regione e all’Assessorato al Turismo è quindi di ragionare su base regionale. Qualora non si sia nessuna intenzione, allora si potrebbe semplificare con le Province o ancora alle città o Reti metropolitane o Unioni dei Comuni», conclude il sindaco Wheeler.



