Red 8:31 Campagna antincendio: «Utilizziamo personale Forestas» Il consigliere regionale del gruppo Cambiamo! Udc chiede di affrontare subito l’emergenza legata al mancato transito del contratto del personale al Ccl regionale con un provvedimento provvisorio







Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Cambiamo! Udc Antonello Peru, che era già intervenuto più volte anche negli scorsi mesi per sollecitare il passaggio definitivo al contratto regionale. «A breve si corre il rischio concreto di dover affrontare in situazione di emergenza l’avvio della campagna antincendio. Chiedo dunque che si compiano da subito tutti i passi indispensabili per chiudere definitivamente questa vicenda. Purtroppo ci troviamo nella condizione di dover prima di tutto adottare una soluzione tampone, per evitare di assegnare agli operai le mansioni superiori, un provvedimento in questa direzione è già stato in passato considerato illegittimo dalla Corte dei conti, garantendo il transito almeno temporaneo del personale di Forestas al Ccrl, come giustamente proposto da alcune sigle sindacali», prosegue Peru.



«Se non facessimo in questo modo, rischieremmo di incorrere nello stop della Corte dei conti e ci troveremo punto e a capo a ridosso della campagna antincendio. Nel frattempo, bisogna però anche lavorare per chiudere definitivamente il transito del contratto del personale di Forestas e per farlo è necessario che venga al più presto nominato il nuovo CoRaN, il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Subito dopo la nomina dovranno riprendere le trattative per l’accordo contrattuale con i sindacati, passaggio questo indispensabile per arrivare all'applicazione definitiva del contratto regionale», conclude il consigliere regionale.



