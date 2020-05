Cor 10:45 Addio a Ezio Bosso, musica in lutto Colpito da una sindrome neurogenerativa, aveva dovuto abbandonare l´attività nel settembre 2019. Fino ad allora numerosi i suoi concerti anche in Sardegna







Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971 e si era avvicinato alla musica all'età di 4 anni. Nel 2011 era stato operato al cervello per l'asportazione di un tumore ed è stato anche colpito da una sindrome autoimmune. Nonostante le malattie, ha continuato a suonare, comporre e dirigere.



«In questo momento sommamente personale e intimo: l'unico modo per ricordarlo è, come sempre è stato e come sempre ha ribadito il Maestro, amare e proteggere il grande repertorio classico a cui ha dedicato tutta la sua esistenza e le cui sorti in questo momento così difficile sono state in cima ai suoi pensieri fino all'ultimo». Così la famiglia, in una nota, in cui ha chiesto a tutti il massimo rispetto per la sua privacy. Commenti SASSARI - È morto a Bologna il pianista e direttore d'orchestra Ezio Bosso a soli 48 anni. Lutto nel mondo della musica: Colpito da una sindrome neurogenerativa, aveva dovuto abbandonare l'attività nel settembre 2019. Fino ad allora numerosi i suoi concerti anche in Sardegna.Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971 e si era avvicinato alla musica all'età di 4 anni. Nel 2011 era stato operato al cervello per l'asportazione di un tumore ed è stato anche colpito da una sindrome autoimmune. Nonostante le malattie, ha continuato a suonare, comporre e dirigere.«In questo momento sommamente personale e intimo: l'unico modo per ricordarlo è, come sempre è stato e come sempre ha ribadito il Maestro, amare e proteggere il grande repertorio classico a cui ha dedicato tutta la sua esistenza e le cui sorti in questo momento così difficile sono state in cima ai suoi pensieri fino all'ultimo». Così la famiglia, in una nota, in cui ha chiesto a tutti il massimo rispetto per la sua privacy.