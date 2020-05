Red 8:05 Porto Torres: esercizi autorizzati aperti anche domenica Firmata l’ordinanza del sindaco Sean Wheeler che consente l’apertura delle attività commerciali anche durante le domeniche ed i giorni festivi







L’atto amministrativo, pubblicato nell’albo pretorio, permette la riapertura già da questa domenica, 17 maggio, prevedendo ovviamente il rispetto delle norme di prevenzione del CoronaVirus. Tra queste, il rispetto della distanza interpersonale, l’ingresso dilazionato, l’uso di mascherine, guanti usa e getta o eventualmente l’adeguata disinfezione delle mani al momento dell’ingresso. Le attività per i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) dovranno rispettare i più rigidi protocolli di sicurezza previsti dalle linee guida dell’Istituto superiore di sanità e dall’Inail.



«Vorrei esprimere un augurio di buon lavoro a tutti coloro che si apprestano a ritornare a una lenta normalità – commenta Wheeler – Con questa ordinanza si permette alle attività già aperte di offrire i propri servizi, ovviamente facoltativamente, durante le domeniche e i festivi. Comprendo che le linee guida e le rigide disposizioni di sicurezza, soprattutto per alcuni settori, non sono facili da affrontare, ma l’augurio è che ovviamente la curva dei contagi continui a scendere progressivamente e permetta al Ministero della Salute di allentare queste disposizioni».



