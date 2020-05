Red 14:15 Conclusi gli Innovation Labs della Camera italo araba Il progetto “Innovation Labs: idee di impresa per l’internazionalizzazione della Sardegna verso i mercati esteri” si è concluso con lo svolgimento dei laboratori rivolti alle tre migliori idee di impresa di carattere innovativo selezionate con un concorso al quale hanno partecipato venti giovani sardi di età compresa tra i diciotto ed i trent´anni







I tre giovani startupper hanno seguito le lezioni a distanza con l’obiettivo di aumentare le loro competenze nella realizzazione della loro idea di impresa soprattutto per quanto riguarda i mercati esteri e, in particolare, del mondo arabo. Il piano formativo smart è durato trenta ore. Nel corso degli incontri con docenti, esperti soprattutto dei mercati arabi, si è parlato, tra l’altro, di temi come la ricerca di mercato per l'estero, il credito all’esportazione, l’assicurazione del credito all’esportazione, gli interventi per l’assicurazione del credito alle esportazioni e per le vendite estere, gli interventi per le esportazioni e le attività dell’azienda esportatrice ed i finanziamenti regionali, nazionali, comunitari ed agevolazioni per l'export.



Particolare attenzione è stata posta all'analisi dei mercati degli Emirati arabi uniti e della Tunisia, particolarmente interessanti per le imprese italiane, soprattutto per quanto riguarda le zone franche e le zone economiche speciali. Al termine, si potrà aprire una fase di tirocinio o stage in un'azienda leader nel settore scelto dagli aspiranti imprenditori. Agli Innovation Labs hanno partecipato la Relicta di Andrea Farina, la 1+1=3–Creative bridges di Alessandro Pettazzi e la Issas di Monica Davoli.