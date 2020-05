Discarica abusiva a San Teodoro: indagini in corso

15/5/2020 Rapine ai portavalori: perquisizioni nell´Isola Ieri mattina, un centinaio di Carabinieri, hanno eseguito nove perquisizioni nei confronti di altrettante persone che, a vario titolo, sono state denunciate a piede libero per ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra ed associazione per delinquere finalizzata alle rapine ai portavalori in obiettivi dislocati in diversi Comuni delle province di Nuoro e di Sassari