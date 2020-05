Red 10:06 Bonus 800, pagamenti a Porto Torres Le istanze pervenute entro i termini sono 1224. Il primo mandato di pagamento da 117mila euro ha consentito di liquidare le somme a 244 utenti. All´attenzione della Ragioneria comunale ci sono altre settantanove pratiche, per un importo totale di 42mila euro. Inoltre, verranno istruite pratiche per ulteriori 38mila euro







Inoltre, verranno istruite pratiche per ulteriori 38mila euro. Il Comune di Porto Torres, come previsto dalla procedura, sta predisponendo la richiesta di fabbisogno da inoltrare alla Regione per ricevere le somme necessarie ad evadere le altre richieste pervenute dagli utenti. Commenti PORTO TORRES - Sono in fase di erogazione i bonus di 800euro della Regione autonoma della Sardegna fino alla copertura dell'importo anticipato al Comune di Porto Torres della Ras, pari a circa 198mila euro. A renderlo noto è il Settore Politiche sociali del Comune.Le istanze pervenute entro i termini sono 1224. Il primo mandato di pagamento da 117mila euro ha consentito di liquidare le somme a 244 utenti. All'attenzione della Ragioneria comunale ci sono altre settantanove pratiche, per un importo totale di 42mila euro.Inoltre, verranno istruite pratiche per ulteriori 38mila euro. Il Comune di Porto Torres, come previsto dalla procedura, sta predisponendo la richiesta di fabbisogno da inoltrare alla Regione per ricevere le somme necessarie ad evadere le altre richieste pervenute dagli utenti.