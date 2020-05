Red 12:12 «Assurdo rigettare domande stagionali turismo» Il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda presenta un’interrogazione parlamentare, con il collega Walter Rizzetto, a sostegno dei lavoratori stagionali turistici e termali «vittime di un’ingiustizia»







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - Il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda presenta un’interrogazione parlamentare, con il insieme collega Walter Rizzetto, a sostegno dei lavoratori stagionali turistici e termali «vittime di un’ingiustizia». «Trovo assurdo e vergognoso che, per un presunto errore di sistema, assolutamente ingiustificato, milioni di lavoratori stagionali turistici e termali (che rappresentano, oltretutto, una delle categorie maggiormente colpite dalla crisi economica legata al Covid-19) si sono visti rigettare la domanda per la richiesta del bonus dei 600euro previsto per il mese di marzo”, dichiara Deidda.«La stessa ministro Catalfo ha ammesso, soltanto sabato, dell’esistenza di un errore relativo alle registrazioni dei contratti. Infatti, questi risulterebbero lavoratori dipendenti anziché stagionali. Ho deciso, dunque, insieme al collega Walter Rizzetto e al gruppo di Fratelli d’Italia, di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro, affinché l’erogazione del contributo erroneamente negato per il mese di marzo venga sbloccato immediatamente e, i bonus relativi ai mesi di aprile e maggio (come previsti dal Dl Rilancio) vengano garantiti senza incorrere in ulteriori errori di sistema», chiosa il deputato sardo di FdI.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda