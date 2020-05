Cor 16:24 Mascherine: mercoledì distribuzione a Fertlia Tutti pazzi per le mascherine. Mercoledì 20 maggio la consegna avverrà a Fertilia, alle 10 presso i portici di via Pola, in collaborazione con il Comitato di Quartiere







Le operazioni di consegna saranno effettuate grazie alla disponibilità dei comitati di borgata e con la collaborazione delle associazioni di protezione civile. La distribuzione proseguirà secondo le date che verranno di volta in volta comunicate in tutti i quartieri della città. Rimane sempre attivo, comunque, il Centro Operativo Comunale, presso il quale ci si può rivolgere per il servizio di consegna domiciliare alle persone con disabilità Commenti ALGHERO - Continua ad aggiornarsi il calendario della distribuzione delle mascherine alla cittadinanza. Mercoledì 20 maggio la consegna avverrà a Fertilia, alle 10 presso i portici di via Pola, in collaborazione con il Comitato di Quartiere. La distribuzione di Fertilia segue quella in programma martedì 19 maggio nelle borgate di Maristella, Sa Segada, Guardia Grande e Santa Maria La Palma.«La consegna viene fatta secondo le disponibilità delle scorte in possesso dell’Amministrazione. Tenuto conto di un quantitativo fisso destinato ai servizi essenziali, il numero dei dispositivi disponibili verrà consegnato fino ad esaurimento scorte, seppur la quantità non consenta di arrivare ad ogni singolo cittadino, ma l’Amministrazione conta di fare il possibile per dotare dei dispositivi la più ampia parte della cittadinanza. Le mascherine potranno essere distribuite nel numero massimo di una per ogni componente del nucleo familiare».Le operazioni di consegna saranno effettuate grazie alla disponibilità dei comitati di borgata e con la collaborazione delle associazioni di protezione civile. La distribuzione proseguirà secondo le date che verranno di volta in volta comunicate in tutti i quartieri della città. Rimane sempre attivo, comunque, il Centro Operativo Comunale, presso il quale ci si può rivolgere per il servizio di consegna domiciliare alle persone con disabilità