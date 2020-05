Red 23:21 La città in-attesa: appuntamento con Tiziana Villani Continua domani mattina il ciclo di seminari e dialoghi on-line, a cura dell´Università degli studi di Sassari, con studiosi di diverse discipline, per provare a disegnare i luoghi che abiteremo ed in cui dovremo imparare a convivere con chi è “altro”, con i virus, i rischi, alcune paure







SASSARI - Continua "La città in-attesa", il ciclo di seminari e dialoghi on-line, a cura dell'Università degli studi di Sassari, con studiosi di diverse discipline, per provare a disegnare i luoghi che abiteremo ed in cui dovremo imparare a convivere con chi è "altro", con i virus, i rischi, alcune paure. L'appuntamento di domani, martedì 19 maggio, dalle 11.15 alle 13, è con Tiziana Villani, filosofa e saggista, docente di Estetica all'Università Paris VIII ed alla Nuova Accademia di belle arti di Milano.Villani ha fondato e dirige le riviste della collana "Millepiani" e la casa editrice Eterotopia France e collabora con numerose riviste italiane e straniere. Tra le sue pubblicazioni, "Athena Cyborg". Per una geografia dell'espressione: corpo, territorio, metropoli" (1995), "Il tempo della trasformazione" (2006), "Ecologia politica" (2013), "Psycogeographies urbaines. Corps, territoires et techologies" (2014) e "Corpi mutanti. Tecnologie della selezione umana e del vivente" (2018). L'evento è aperto al pubblico.