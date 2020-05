Red 11:29 Mercati rionali a Sassari: proposte per riaprire Allo studio progetti riorganizzativi che valutino la possibilità di ridurre il numero degli stalli e, allo stesso tempo, di aumentare le giornate in cui esporre la merce, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lunedì di Piazzale Segni e quello dell´Emiciclo del sabato della Coldiretti







SASSARI - Gli uffici del Settore Attività produttive del Comune di Sassari sono al lavoro per completare le proposte da sottoporre agli operatori dei mercati rionali settimanali, che per il momento restano ancora chiusi. Si stanno studiando progetti riorganizzativi che valutino la possibilità di ridurre il numero degli stalli e, allo stesso tempo, di aumentare le giornate in cui esporre la merce, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lunedì di Piazzale Segni e quello dell'Emiciclo del sabato della Coldiretti.E' necessario stabilire nuove modalità organizzative che consentano di assicurare le distanze interpersonali, come previsto dalla normativa nazionale e regionale per il contrasto alla diffusione del CoronaVirus. Attualmente, i mercatini settimanali hanno spazi troppo ristretti tra uno stand e l'altro ed il rischio è che si creino assembramenti. Inoltre, è necessario valutare la ridistribuzione degli stalli, le modalità di verifica degli accessi all'area mercatale, i percorsi interni e le modalità di controllo per evitare gli assembramenti ed assicurare il fondamentale obbligo del distanziamento interpersonale.