Cor 17:25 «Associazioni culturali spaesate e dimenticate» Malumori nel mondo dell'associazionismo culturale algherese. «E' un fatto grave non coinvolgere tutto il settore. Serve una guida capace di coordinare i diversi interlocutori, senza equivoci» la denuncia pubblica dopo che vi sarebbero state alcune riunioni convocate senza l'adeguato coinvolgimento del settore







Anche e soprattutto a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia, in città si è infatti bloccata qualsiasi iniziativa e molte realtà associative rischiano di perdere definitivamente progetti e soprattutto ambizioni. E' in questo delicato contesto che covano malumori e si alimentano polemiche. A far scoppiare l'ultima scintilla, un piccolo giallo, con voci sempre più insistenti su alcune riunioni - più o meno partecipate e riservate - che l'assessorato competente avrebbe già organizzato.



Una delle quali nel pomeriggio di ieri (lunedì) alla presenza soltanto dei referenti di alcune associazioni culturali. «Tutte le associazioni meritano risposte, è un fatto grave non coinvolgere il settore, soprattutto in un periodo così drammatico. Abbiamo idee da presentare, siamo pronti ad impegnarci per proporre progetti che animino e rivitalizzino una città in evidente agonia, ma serve una guida capace di coordinare i diversi interlocutori, senza equivoci o fraintendimenti» dice la rappresentante di un'associazione che coopera nel mondo artistico e musicale locale.



