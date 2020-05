Cor 17:37 EasyJet, attacco hacker su 9 milioni di utenti EasyJet è stata colpita da un attacco informatico “molto sofisticato”, che ha consentito agli hacker di accedere a email e informazioni di viaggio di circa 9 milioni di clienti e ai dati delle carte di credito di 2.298 di questi



EasyJet colpita da un attacco informatico “molto sofisticato”, che ha consentito agli hacker di accedere a email e informazioni di viaggio di circa 9 milioni di clienti e ai dati delle carte di credito di 2.208 di questi. «Abbiamo fermato gli accessi non autorizzati. Stiamo già contattando i clienti coinvolti ed è stato offerto loro supporto», ha detto EasyJet. La compagnia aerea low cost britannica, già sotto pressione a causa della pandemia di coronavirus e al conseguente stop dei voli, ha fatto sapere che non sembrano esserci indicazioni di un uso improprio delle informazioni sottratte. «Prendiamo molto seriamente le questioni legate alla sicurezza e continuiamo a investire per migliorare ulteriormente il contesto di sicurezza», si legge in una nota. EasyJet ha già avviato indagini sull'accaduto e ha comunicato quanto successo alle autorità competenti, a partire dall'Information Commissioner's Office e dal National Cyber Security Centre. Commenti colpita da un attacco informatico “molto sofisticato”, che ha consentito agli hacker di accedere a email e informazioni di viaggio di circa 9 milioni di clienti e ai dati delle carte di credito di 2.208 di questi. «Abbiamo fermato gli accessi non autorizzati. Stiamo già contattando i clienti coinvolti ed è stato offerto loro supporto», ha detto EasyJet. La compagnia aerea low cost britannica, già sotto pressione a causa della pandemia di coronavirus e al conseguente stop dei voli, ha fatto sapere che non sembrano esserci indicazioni di un uso improprio delle informazioni sottratte. «Prendiamo molto seriamente le questioni legate alla sicurezza e continuiamo a investire per migliorare ulteriormente il contesto di sicurezza», si legge in una nota. EasyJet ha già avviato indagini sull'accaduto e ha comunicato quanto successo alle autorità competenti, a partire dall'Information Commissioner's Office e dal National Cyber Security Centre.