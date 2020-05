A.B. 11:26 Spazi per associazioni sportive: avviso esplorativo L´Amministrazione comunale di Porto Torres, per programmare un piano per l´individuazione di spazi all’aperto da concedere alle associazioni cittadine, chiede alle società di presentare un´apposita domanda in Comune







Le aree già individuate sono il Parco San Gavino, il Parco di Balai, il Parco Chico Mendes, il piazzale antistante il Palasport “Alberto Mura”, lo spazio adiacente al giardino della Torre Aragonese, Piazza della Renaredda, il Belvedere sul Lungomare Balai, vicino al ponte di legno, ed il piazzale davanti allo Scoglio Ricco. Le associazioni possono anche segnalare all'Amministrazione altri spazi pubblici che potrebbero essere oggetto delle attività da svolgere ad esclusiva cura e responsabilità delle società. Le e-mail dovranno essere inviate all'indirizzo web cultura@comune.porto-torres.ss.it, con oggetto “Avviso esplorativo per spazi all'aperto da dedicare alle attività sportive”. Commenti PORTO TORRES - L'Amministrazione comunale di Porto Torres, per programmare un piano per l'individuazione di spazi all’aperto da concedere alle associazioni sportive, chiede alle società di presentare un'apposita domanda in Comune. L’avviso ha carattere meramente esplorativo e consentirà all'Amministrazione di identificare le aree da concedere, non in uso esclusivo, ma con turnazione oraria.Le aree già individuate sono il Parco San Gavino, il Parco di Balai, il Parco Chico Mendes, il piazzale antistante il Palasport “Alberto Mura”, lo spazio adiacente al giardino della Torre Aragonese, Piazza della Renaredda, il Belvedere sul Lungomare Balai, vicino al ponte di legno, ed il piazzale davanti allo Scoglio Ricco. Le associazioni possono anche segnalare all'Amministrazione altri spazi pubblici che potrebbero essere oggetto delle attività da svolgere ad esclusiva cura e responsabilità delle società. Le e-mail dovranno essere inviate all'indirizzo web cultura@comune.porto-torres.ss.it, con oggetto “Avviso esplorativo per spazi all'aperto da dedicare alle attività sportive”.