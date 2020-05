Volotea apre l´Alghero-Torino estivo

12:38 Alitalia conferma: Alghero-Roma da giugno, rebus Olbia All´indomani delle polemiche politiche intorno alla mancata riapertura dell´aeroporto di Alghero (l´unico chiuso nell´Isola), la conferma arriva direttamdente dall´Alitalia

18/5/2020 «Scalo chiuso, colpa del Governo» Solinas riapre solo l´aeroporto di Olbia ma il presidente Pais precisa: «la responsabilità di non aver concesso la riapertura anche dell’Aeroporto di Alghero ricade interamente sul Governo»

19/5/2020 La deputata contro Conoci e Pais. «Annunci privi di fondamento» La parlamentare algherese del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, risponde alle accuse al Governo sulla mancata riapertura dell´aeroporto: per Alghero non è giunta alla Ministra De Micheli nessuna richiesta. «Consiglio vivamente di informarsi per dovere prima di uscire con annunci totalmente privi di ogni fondamento»

19:46 «L´aeroporto come la 4 Corsie» «Per questo, non siamo per nulla sereni e a ciò si aggiunge che le locali forze politiche di Opposizione, ma al Governo a Roma, continuano ad assumere atteggiamenti ossequiosi ad ogni decisione dannosa del Governo loro amico ai danni di Alghero e del territorio», dichiarano i capigruppo della Maggioranza algherese Nina Ansini, Monica Pulina, Andrea Bamonti, Maurizio Pirisi, Nunzio Camerada, Roberto Trova e Christian Mulas

18/5/2020 «Il Governo dimentica Alghero» «Aeroporti sardi: il Governo discrimina la città e il territorio. Territorio in ginocchio», dichiara il sindaco Mario Conoci, che ai ministri delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e della Salute Roberto Speranza chiede «misure di apertura uguali per tutti»

16:05 Aeroporto Alghero: interrogazione parlamentare «Poiché tale esclusione risulta essere in pieno contrasto con quanto richiesto dalla stessa Regione, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione parlamentare insieme a tutto il Gruppo», annunciano i deputati Salvatore Deidda e Mauro Rotelli

20:01 Aeroporto Alghero: mozione nel Consiglio di Sassari Il documento è stato presentata dai consiglieri comunali di di Futuro comune Mariano Brianda e Marco Dettori, alla luce della decisione di riaprire l´aeroporto di Olbia e non il Riviera del corallo

15:25 «Inammissibile scaricabarile sulla riapertura dello scalo algherese» La mancata riapertura dell´aeroporto di Alghero e le conseguenti dichiarazioni del sindaco e del presidente del consiglio regionale alla base della forte presa di posizione del Movimento 5 Stelle. «Ciascuno si assuma le proprie responsabilità» dicono Ferrara e Porcu

18:38 «Deiana difende chi discrimina il suo territorio» Non si attenua ed anzi si riaccende ulteriormente la polemica sulla mancata riapertura dell´aeroporto di Alghero rispetto agli altri due scali isolani, con botta e risposta tra le parti politiche, con reciproche accuse di colpa

15:05 «Subito la riapertura dell’aeroporto» L’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois chiede ai ministri competenti di rivedere la loro decisione ed ascoltare le richieste che provengono dai sindaci del territorio, dalle associazioni imprenditoriali, operatori turistici e sindacati

17:12 «Aerei, solo la Sardegna non decolla» «Manca chiarezza nella politica regionale per ripartire», dichiarano i consiglieri Progressisti, che hanno presentato un’interrogazione alla Giunta: Nell´aeroporto di Alghero, «ad oggi ancora inspiegabilmente chiuso, a seguito dei voli cancellati nel periodo dell´emergenza si sono persi già circa 350mila passeggeri e si sono registrati mancati introiti per un totale complessivo di circa 2,5milioni di euro»

19/5/2020 «Conoci e Pais difendano il territorio, non l’indifendibile» Lo dicono i consiglieri comunali dei gruppi Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e Partito democratico in riferimento alle polemiche sulla riapertura dello scalo aeroportuale

19/5/2020 «Aeroporti, al Nord Sardegna condizioni sfavorevoli» Il deputato Dem sassarese, Gavino Manca, contro la scelta della Regione di imporre condizioni più stringenti per i voli in continuità dall´aeroporto di Olbia