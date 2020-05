Cor 13:01 Abinsula diventa incubatore certificato La società sassarese quinta nel Sud Italia ad essere riconosciuta come attore che sostiene e facilita la nascita e lo sviluppo delle startup innovative







Successivamente all’avvio del coworking HubInsula (marzo 2019) - struttura che oggi ospita imprese e innovatori - Abinsula ha lavorato con attenzione e applicazione crescenti per raggiungere il suo obiettivo: creare un luogo fisico in cui intervenire direttamente per favorire la nascita e la crescita di startup e imprese. In qualità di incubatore certificato, Abinsula potrà ora agire in maniera più efficace con investimenti e servizi a supporto e sostegno e spinta delle imprese che dimostrino maggiori potenzialità di crescita.



SASSARI - La società Abinsula Srl diventa il secondo incubatore certificato della Sardegna, affiancandosi al veterano The net Value e diventando il 38° incubatore certificato in Italia. Questo risultato è un riconoscimento all'impegno profuso negli anni per la crescita dell'ecosistema startup sardo, dimensione che ha visto la società sassarese protagonista di partecipazioni ed investimenti - in equity e denaro - in imprese innovative del territorio oltre che nella stipula di partnership con prestigiosi Atenei italiani e internazionali, imprese, Fablab e Centri di Ricerca