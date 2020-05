Red 18:50 Lavoratrici Mensa abbandonate

Ci pensa l’opposizione: riunione Dopo la richiesta di soccorso, i consiglieri comunali algheresi dei Gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e Partito democratico sull´incontro con le lavoratrici della mensa comunale







«Noi, consiglieri comunali del Centrosinistra, siamo abituati a prenderci le nostre responsabilità che sono ovviamente diverse visto il nostro ruolo di opposizione. Ed è così che il consigliere di Sinistra in Comune Valdo Di Nolfo a nome e per conto di tutti i colleghi di coalizione ha incontrato in videochiamata un gruppo di lavoratrici algheresi del servizio mensa. All’incontro è stata invitata anche la responsabile territoriale della FilCams Cgil Maria Teresa Sassu che si è messa cortesemente e con altissima competenza a disposizione di tutte», spiegano i rappresentanti di Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e Partito democratico.



Durante l'incontro, «finalmente, le lavoratrici hanno ottenuto le risposte che da tempo chiedevano, in particolare: in data 24 marzo a livello nazionale è stato firmato l'accordo per il Fondo di integrazione salariale tra sindacati e il gruppo Gemeaz-Elior, azienda che gestisce il servizio mensa anche per il Comune di Alghero; il giorno successivo la stessa azienda ha protocollato la richiesta formale all'Inps per tutti i suoi dipendenti sparsi sul territorio italiano. Vero è che purtroppo la stessa ha scelto di non anticipare il dovuto e che questo ha ritardato l'arrivato materiale dei soldi nelle tasche dei lavoratori. Durante la giornata di ieri, mercoledì 20 maggio l'Inps Sardegna ha confermato che il provvedimento autorizzativo è arrivato e sono in fase di compilazione i modelli Sr41, dunque i pagamenti sono finalmente prossimi», annunciano in conclusione Valdo Di Nolfo, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Mimmo Pirisi.