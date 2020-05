Red 22:04 Incendi: elicotteri nei cieli dell´Isola Oggi, cinque roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Milis, Narbolia e Sarroch



Nell'agro di Milis, in località Nuraghe Cobulas, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe, coadiuvata da una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano. Il fuoco ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo alla periferia nord dell'abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16 e hanno reso non necessario l'intervento aereo, dirottato pochi minuti dopo il decollo a Narbolia.



Qui, in località Arzolas, le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Seneghe, coadiuvata da una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5ettari di pascolo alla periferia sud dell'abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30. EliFenosu ha operato ventisette lanci d'acqua.



Il terzo rogo si è registrato nelle campagne di Sarroch, in località Rio San Marco, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Pula. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa mezzo ettaro, coltivata a frutteto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.35. EliPula ha operato otto lanci d'acqua.