video Cor 15:05 Alghero sicura con le green-zone

Orari e zone: ecco le aree pedonali Si tratta di aree pedonali temporanee, individuate in zone ad alta concentrazione di attività. A distanza di un anno dal primo tentativo, poi fallito, c´è il via libera: ecco gli orari. Le immagini della conferenza stampa a cui ha partecipato, a sorpresa, anche l'assessore Vaccaro



green-zone [



Saranno realizzate in via Sassari (da Piazza Porta Terra all'incrocio con via XX Settembre), via Genova, via Mazzini (dall'incrocio con via Sassari all'incrocio con via Cagliari), Piazza Sulis, dall'incrocio con via Carducci all'incrocio con via Gramsci a cui si aggiunge la stessa via Gramsci, fino all'incrocio con via Leopardi. La chiusura al traffico sarà regolata con differenti modalità: solo i fine settimana dal 1 giugno a 15 luglio e dal 16 settembre al 31 ottobre, con orario dalle 21 alle 2; tutti i giorni dal 16 luglio al 15 settembre, dalle ore 21 alle 4. Il primo obbiettivo, è stato rimarcato dagli amministratori, rimane la sicurezza in città.



La novità, che nonostante le resistenze interne alla maggioranza ha trovato il via libera definitivo, è stata anticipata questa mattina (venerdì) nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Mario Conoci e degli assessori Emiliano Piras (urbanistica, mobilità e traffico) e Giovanna Caria (demanio). Nonostante non fosse annunciata, presente anche l'assessore allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, nelle ultime ore oggetto di pesantissime critiche [ Commenti ALGHERO - A distanza di un anno dal primo tentativo, poi fallito, e solo a carattere strettamente temporaneo, giustificato dall'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione di Alghero vara le cosiddette LEGGI ]. Si tratta di aree pedonali a tempo, individuate in zone ad alta concentrazione di attività, così da garantire più spazi urbani ai pedoni ed alle attività di somministrazione. Per ora individuate in prossimità del centro storico, ma non è escluso che possano aumentare.Saranno realizzate in via Sassari (da Piazza Porta Terra all'incrocio con via XX Settembre), via Genova, via Mazzini (dall'incrocio con via Sassari all'incrocio con via Cagliari), Piazza Sulis, dall'incrocio con via Carducci all'incrocio con via Gramsci a cui si aggiunge la stessa via Gramsci, fino all'incrocio con via Leopardi. La chiusura al traffico sarà regolata con differenti modalità: solo i fine settimana dal 1 giugno a 15 luglio e dal 16 settembre al 31 ottobre, con orario dalle 21 alle 2; tutti i giorni dal 16 luglio al 15 settembre, dalle ore 21 alle 4. Il primo obbiettivo, è stato rimarcato dagli amministratori, rimane la sicurezza in città.La novità, che nonostante le resistenze interne alla maggioranza ha trovato il via libera definitivo, è stata anticipata questa mattina (venerdì) nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Mario Conoci e degli assessori Emiliano Piras (urbanistica, mobilità e traffico) e Giovanna Caria (demanio). Nonostante non fosse annunciata, presente anche l'assessore allo Sviluppo economico Giorgia Vaccaro, nelle ultime ore oggetto di pesantissime critiche [ LEGGI ]. L'esponente della Lega ha spiegato le modifiche realizzate nei mercatini cittadini. Guarda e condividi il video su Alguer.tv