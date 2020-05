Red 14:18 Terzo appuntamento con La città in attesa Prosegue il ciclo di seminari e dialoghi on-line a cura dell’Università degli studi di Sassari. Appuntamento in programma lunedì pomeriggio, con Giandomenico Amendola e Dino Borri. L´evento si terrà su Teams ed è aperto al pubblico







