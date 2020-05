Red 19:17 Doppio incendio nelle campagne di Cabras Oggi, sono stati sei i roghi segnalati in Sardegna. Di questi, due, nello stesso agro, hanno richiesto l’intervento dell´elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Fenosu



CABRAS - Oggi (sabato), sono stati sei i roghi segnalati in Sardegna. Di questi, due, entrambi nelle campagne di Cabras, hanno richiesto l’intervento dell'elicottero del Corpo forestale decollato dalla base di Fenosu.



Il primo incendio si è registrato in località Matta Tramontis. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Oristano, coadiuvata dai Vigili del fuoco di Oristano. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.26.



Il mezzo aereo è stato poi dirottato su un altro incendio, in località Seriagus, a supporto delle squadre a terra, dirette dalla Stazione forestale di Oristano, coadiuvata dai Vigili del fuoco di Oristano. Le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2ettari tra aree agricole e lettiera di eucaliptus. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40.