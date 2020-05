Cor 13:13 Time in Jazz edizione numero trentatré Martedì 26 maggio (ore 11) la presentazione in video conferenza del festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu in programma ad agosto a Berchidda e in altri centri del nord Sardegna







La trentatreesima edizione del Festival Time in Jazz è organizzata dall'associazione culturale Time in Jazz con il sostegno dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Comunità Montana Monte Acuto e delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri coinvolti nel festival, con il contributo della Fondazione di Sardegna, del Banco di Sardegna, di Unipol Gruppo, di Corsica Ferries–Sardinia Ferries, e con la collaborazione di Consorzio Porto Rotondo, Agenzia Regionale Forestas, Rau Arte Dolciaria, distilleria Lucrezio R., Arborea, Le Cantine del Jazz e Geasar. Media partner Radio Monte Carlo, Spotify e Spreaker. Commenti BERCHIDDA - Martedì 26 maggio verrà presentata alla stampa la trentatreesima edizione di Time in Jazz, il festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda (SS), e negli altri comuni del nord Sardegna che aderiscono alla manifestazione, prevista per il consueto periodo di metà agosto. Sotto il titolo "Anima", questa edizione assume un significato particolare, dato il momento storico che stiamo attraversando, in cui il festival Time in Jazz si vuole proporre come presidio culturale a supporto del territorio e opportunità per la rinascita dall'attuale situazione di crisi. Oltre ai concerti, il cartellone prevede anche stavolta varie attività collaterali, presentazioni di libri e novità editoriali, laboratori per bambini, mostre, azioni di promozione e sensibilizzazione ambientale.La trentatreesima edizione del Festival Time in Jazz è organizzata dall'associazione culturale Time in Jazz con il sostegno dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Comunità Montana Monte Acuto e delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri coinvolti nel festival, con il contributo della Fondazione di Sardegna, del Banco di Sardegna, di Unipol Gruppo, di Corsica Ferries–Sardinia Ferries, e con la collaborazione di Consorzio Porto Rotondo, Agenzia Regionale Forestas, Rau Arte Dolciaria, distilleria Lucrezio R., Arborea, Le Cantine del Jazz e Geasar. Media partner Radio Monte Carlo, Spotify e Spreaker.