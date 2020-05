Cor 12:25 Tavolo Turismo: 6 commissioni ad Alghero Prodotti Turistici, Trasporti, Promozione, Eventi, Formazione e Commercio. Nominati i rispettivi coordinatori. «Il tavolo Permanente per il Turismo al lavoro per l’emergenza» dichiara l´assessore algherese Di Gangi







Prodotti Turistici con a capo Lorenzo Carboni; Trasporti, Qualità urbana e Servizi pubblici affidata ad Andrea Oliva; Promozione, Marketing, Fiere, Workshop, Educational & Press Tour, Branding a Bianca Bradi; Eventi con Lorenza Sagrati; Formazione e aggiornamento a Vincenzo Scanu; Commercio con Carlo Scarpa. Senza alcun indugio tutte le commissioni si sono messe al lavoro per definire le priorità e gli argomenti sui quali impegnarsi. «Ovviamente la situazione emergenziale ha imposto a tutti di concentrarsi sulla ripartenza e cercare, nel limite del possibile, di limitare i danni per la stagione 2020 agendo sia sul fronte dell’immagine della città da comunicare nei mercati dai quali potranno arrivare i nostri ospiti, sia sulla messa a punto di tutte le azioni utili per trasmettere una forte sensazione di sicurezza a chi ci sceglierà per le proprie vacanze» si legge nella nota dell'amministrazione comunale.



Si è deciso di rinviare alla fase successiva l’importante lavoro di preparazione per il 2021. «Infatti, Alghero, la cui economia è strettamente connessa al turismo - precisa Di Gangi - deve “ricostruire” una propria identità, un proprio posizionamento come destinazione turistica. La destinazione Alghero, intesa come prodotto turistico negli ultimi anni ha segnato il raggiungimento di quella fase che si può definire “maturità del prodotto”, iniziando anche a percorrere la fase del declino». Infine l'appello dell'assessore di Fratelli d'Italia: «Animati da tale spirito, diventa fondamentale tra i vari attori, pubblici o privati che siano, la piena identità degli obiettivi e delle modalità tramite le quali raggiungerli, perciò credo che oggi, sia ancor più stringente che l’Amministrazione comunale e la Fondazione Alghero rafforzino ancor più lo stretto legame che li vincola per raggiungere gli obiettivi comuni». Commenti ALGHERO - «Il lavoro che si è iniziato a portare avanti evidenzia come la stretta collaborazione dei soggetti pubblici con gli attori privati nella condivisione di strategie e azioni per il rilancio della destinazione sia fondamentale per ridare slancio alla destinazione nel suo complesso. Nuove strategie, ricerca di nuovi mercati e di nuovi segmenti, di nuovi prodotti turistici, la ridefinizione e il potenziamento di quelli esistenti, rafforzamento delle reti e delle collaborazioni, costituiranno il filo rosso da seguire nei prossimi mesi e nei prossimi anni se si vorrà dare un futuro florido al turismo algherese». Così l'assessore Marco Di Gangi che annuncia i nuovi coordinatori delle sei commissioni del Tavolo Permanente del Turismo di Alghero.Prodotti Turistici con a capo Lorenzo Carboni; Trasporti, Qualità urbana e Servizi pubblici affidata ad Andrea Oliva; Promozione, Marketing, Fiere, Workshop, Educational & Press Tour, Branding a Bianca Bradi; Eventi con Lorenza Sagrati; Formazione e aggiornamento a Vincenzo Scanu; Commercio con Carlo Scarpa. Senza alcun indugio tutte le commissioni si sono messe al lavoro per definire le priorità e gli argomenti sui quali impegnarsi. «Ovviamente la situazione emergenziale ha imposto a tutti di concentrarsi sulla ripartenza e cercare, nel limite del possibile, di limitare i danni per la stagione 2020 agendo sia sul fronte dell’immagine della città da comunicare nei mercati dai quali potranno arrivare i nostri ospiti, sia sulla messa a punto di tutte le azioni utili per trasmettere una forte sensazione di sicurezza a chi ci sceglierà per le proprie vacanze» si legge nella nota dell'amministrazione comunale.Si è deciso di rinviare alla fase successiva l’importante lavoro di preparazione per il 2021. «Infatti, Alghero, la cui economia è strettamente connessa al turismo - precisa Di Gangi - deve “ricostruire” una propria identità, un proprio posizionamento come destinazione turistica. La destinazione Alghero, intesa come prodotto turistico negli ultimi anni ha segnato il raggiungimento di quella fase che si può definire “maturità del prodotto”, iniziando anche a percorrere la fase del declino». Infine l'appello dell'assessore di Fratelli d'Italia: «Animati da tale spirito, diventa fondamentale tra i vari attori, pubblici o privati che siano, la piena identità degli obiettivi e delle modalità tramite le quali raggiungerli, perciò credo che oggi, sia ancor più stringente che l’Amministrazione comunale e la Fondazione Alghero rafforzino ancor più lo stretto legame che li vincola per raggiungere gli obiettivi comuni».