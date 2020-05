G.M.Z. 11:10 Ryanair, easyJet, Volotea, Wizz Air: tutti i voli Ecco gli slot aperti dall´aeroporto di Alghero Ancora pochi giorni alla riapertura definitiva dei voli sullo scalo Riviera del corallo. Intanto si ricompone a fatica il network estivo. Di seguito tutti i voli attualmente acquistabili dalle compagnie aeree per la complicata summer 2020: conferme per Vueling, Air Lingus, Corendon. Rimangono ancora alcune incognite



Covid-19. Tra incertezze e dubbi, si ricompone a fatica il network summer, che rispetto alle previsioni di crescita - come ampiamente prevedibile - risulterà ridimensionato per collegamenti attivi ma anche frequenze. Ufficialmente cancellato l'Alghero-Berlino, le principali incognite riguardano i collegamenti Ryanair su Pescara, Marsiglia e Barcellona (Girona), tutti attualmente non vendibili.



Alla data del 29 maggio, ecco gli slot aperti sullo scalo Riviera del corallo, tutti voli acquistabili dalle rispettive compagnie. Ryanair si conferma il vettore più importante con 8 collegamenti internazionali e 4 nazionali. Operatività certa su Londra (dal 2 luglio), Memmingen (1 luglio), Bruxelles (2 luglio), Francoforte (2 luglio), Bratislava (4 luglio), Vienna (24 giugno), Katowice (4 luglio) e Stoccarda (29 giugno). A cui si aggiungono i collegamenti interni con Milano Malpensa (dal 23 giugno), Bergamo Orio al Serio (21 giugno), Pisa (1 luglio) e Bologna (21 giugno).



easyJet riparte da Alghero per Milano Malpensa (dal 1 luglio), Napoli (2 luglio), Venezia (dal 1 luglio), Berlino Tegel (2 luglio), Ginevra (1 luglio) e Londra Luton (1 luglio). Volotea conferma i collegamenti per Napoli (4 luglio), Venezia (3 luglio), Verona (4 luglio), Madrid (7 luglio) e la nuova rotta su Torino (4 luglio). Sull'aeroporto del Piemonte confermato anche il volo bisettimanale Blue Air dal 2 luglio, mentre Vueling opera ancora sull'Alghero-Barcellona ma soltanto dal 2 agosto. Wizz Air decollerà per Katowice (4 luglio), Budapest (20 giugno), Bucarest (dal 21 giugno) e Varsavia Chopin (20 giugno).



