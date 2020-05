Red 22:03 Regione: Commissioni al lavoro Nuova settimana di riunioni per la Commissioni della Regione autonoma della Sardegna. Tra domani e giovedì, si riuniranno quelle alle Attività produttive ed alla Sanità. Inoltre, spazio alla riunione della conferenza dei capigruppo







Sempre per mercoledì, ma alle 10.15, è stata convocata la Commissione Sanità, presieduta da Domenico Gallus. All’ordine del giorno, l’esame degli emendamenti al Decreto legge n.127 in materia di politiche sociali. Seguiranno le audizioni del commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera “Brotzu”, del direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari e dell'Asl di Cagliari, sulla riforma del sistema sanitario regionale (Dl n.112, Pl n.121).



Giovedì 28, alle 12, si terrà la riunione della conferenza dei capigruppo per la programmazione dei lavori del Consiglio regionale. Ancora giovedì, ma nel pomeriggio, alle 15.30, sotto la Presidenza del presidente del Consiglio Michele Pais, si riunirà la Giunta per il Regolamento per esaminare le proposte di modifica al regolamento interno.



