Frecce Tricolori, show sul cielo di Cagliari

25/5/2020 Frecce Tricolori a Cagliari, cancellato l´Air Show di Alghero A partire dalla giornata odierna, in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, le Frecce Tricolori effettueranno una serie di sorvoli sui cieli d´Italia. Spettacolo confermato anche il 27 maggio a Cagliari. Salta invece lo show previsto a giugno in Riviera del corallo