Porta sul Mare, Mauro Uselli all´alba

Commenti ALGHERO - Libertà e musica il concetto sempre vivo portato in scena dal musicista Mauro Uselli domenica di primo mattino. Una pura sintesi di comunicazione musicale spontanea non organizzata, il tutto in un singolare quadretto algherese, la galleria Porta sul Mare presso il porto della città di Alghero. Dopo aver per due anni portato la serie de "I risvegli musicali" con successo dalla Gallura al Campidano, intende continuare la sua poetica ricerca artistica anche in un periodo critico come questo con soluzioni a sorpresa esibendosi da solo per se stesso e per la bellezza dei luoghi scelti, unicamente accompagnato dai suoni naturali circostanti. Contro ogni assembramento in questa puntata gli unici ad aver udito le note del flauto del Maestro son stati i gatti del luogo, i gabbiani in volo e pur mantenendo la corsa gli atleti del primo mattino. Guarda e condividi il video su Alguer.tv