Stintino cerca sponsor per la Pelosa

STINTINO - L'Amministrazione comunale cerca sponsor a sostegno degli interventi della Pelosa. Per questo ha pubblicato un avviso finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione concernenti le iniziative di tutela della spiaggia de La Pelosa e finalizzato a conseguire risparmi di spesa. L'avviso è stato pubblicato in questi giorni.«L'obiettivo è individuare soggetti pubblici o privati che intendano promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l'Amministrazione comunale, concorrendo al finanziamento delle iniziative di tutela della spiaggia» assicurano dall'amministrazione.Sono ammesse sponsorizzazioni esclusivamente finanziarie. I potenziali sponsor potranno proporsi per il versamento di una somma di denaro (nel minimo pari a 15.000,00 € oltre Iva di legge) al Comune di Stintino. I fondi reperiti saranno utilizzati esclusivamente per interventi a tutela della spiaggia de La Pelosa. Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire, in lingua italiana, entro le ore 11 del 25 giugno 2020 secondo le modalità riportate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale.