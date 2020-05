Red 17:02 Ex lavoratori Aras: audizione in Commissione «Una svolta attesa da tempo e un segnale per i lavoratori di Laore, che trova anche il consenso dei sindacati. In questi giorni proseguiremo a lavorare per consolidare la soluzione definitiva con l’importante obiettivo di salvaguardare l’occupazione di oltre 200 lavoratori», dichiara l´assessore regionale del Personale Valeria Satta







Nella foto: l'assessore regionale Valeria Satta Commenti CAGLIARI - «Vogliamo porre fine alla lunga vertenza che riguarda gli ex lavoratori Aras, perciò, grazie all'adeguamento del piano assunzionale di Laore realizzato ieri da parte del commissario straordinario, i posti riservati alle progressioni interne aumenteranno da 5 a 41, suddivisi per le diverse categorie». Lo ha detto l’assessore regionale del Personale Valeria Satta, dopo l’audizione di ieri (mercoledì) davanti alla Commissione regionale Attività produttive. «Una svolta attesa da tempo e un segnale per i lavoratori di Laore, che trova anche il consenso dei sindacati – ha aggiunto Satta – In questi giorni proseguiremo a lavorare per consolidare la soluzione definitiva con l’importante obiettivo di salvaguardare l’occupazione di oltre 200 lavoratori».Nella foto: l'assessore regionale Valeria Satta