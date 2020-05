Red 18:13 Radio Balcone debutta on-line Grande successo per il brano e per il video pubblicati on-line il 20 maggio. Il singolo “MondoLento” racconta il lockdown tra Alghero e la Cina, che è soprattutto solidarietà per chi è in difficoltà







Dall’Italia alla Cina, dalla Sardegna a Macao, territori che si trovano a più di 10mila chilometri l’uno dall’altro, uniti dall’emergenza pandemica ed uniti anche nella ripartenza in musica. Perché Radio Balcone è nato proprio tra Alghero e Macao, città della Cina sud orientale in cui vive Salvatore Collu, uno dei musicisti della band che ha anche curato il mixaggio e la masterizzazione del brano. Una delle voci del progetto è invece Giuseppe Mura, cantante algherese con una storia importante, già voce dei Dealma e dei Jericho. Il brano appunto, MondoLento, è un viaggio introspettivo durante il lockdown. Si parte dalla paura che un drastico cambiamento come quello che si è vissuto porta dentro le persone, sentimento talmente forte che quasi fa diffidare da chi tende la mano in segno d’aiuto. Il silenzio che si impossessa della città lascia più soli con se stessi ma, esattamente come per ammirare le stelle bisogna allontanarsi dalle luci artificiali, è la possibilità per guardarci meglio dentro. Ma anche questa volta, per “ogni crollo esiste un risveglio naturale”, ed ecco il messaggio di speranza di Radio Balcone, perché si tornerà ad abbracciarsi e si ripartirà insieme. Tutto questo però sarà servito solo se lo si capirà fino in fondo, se si ripartirà dalle cose semplici e genuine, ma soprattutto se si curerà l’aspetto sensibile, quelle che Radio Balcone chiama le vibrazioni della vita, in un parola: il rispetto. Ed è per questo che nei minuti finali del videoclip, i protagonisti sono i bambini, le nuove generazioni, il futuro, la speranza in un mondo migliore sicuramente un mondo lento.



Dal punto di vista sonoro, MondoLento è contaminazione pura. Non c’è un genere musicale dominante sugli altri, anzi, anche dal primo ascolto emerge chiaramente un melting pot di influenze che diventa la colonna portante del brano. Basso e batteria si muovono per tutto il brano bordeline tra funky e rock arricchite dalle dinamiche create dalle percussioni. Il ritmo della chitarra acustica rimanda al samba ed alla bossa nova, quello della elettrica è più rock e del dobro è puramente blues. Il piano elettrico è praticamente a metà strada tra Stereophonic e i The Doors, ma non solo, c’è un chiaro accenno alla psichedelia ed un passaggio finale con il sax tenore. Ancora, le voci spaziano da un inizio quasi cantautoriale moderno e la forza del grunge che, piano piano, viene fuori anche nei cori. Insomma, MondoLento è un caleidoscopio di colori sonori che si mescolano con maestria magari partendo da spazi lontani tra loro. Radio Balcone è esattamente quello che MondoLento racconta, la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, la crisi in rinascita, la tristezza in forza. Il merito di tutto ciò va sicuramente alla passione ed al talento di questi dieci artisti, ma soprattutto alla sensibilità che la musica trasmette: parole e note per divulgare emozioni. Commenti ALGHERO - Il progetto “Radio Balcone” debutta on-line con “MondoLento”, singolo che racconta il lockdown tra Alghero e la Cina, ma che è soprattutto solidarietà per chi è in difficoltà. Come i progetti musicali più interessanti anche Radio Balcone nasce praticamente per caso. Una quarantena obbligata, uno smartphone ed un’amicizia secolare hanno dato vita ad un gioco di musica e passione, poi il gioco è diventato un’intenzione solidale verso chi, come altri si è dedicato ai più deboli. Da qui, la scelta di sostenere economicamente “L’Approdo”, onlus che dal 2012 si prende cura delle famiglie più in difficoltà della città di Alghero. Dietro Radio Balcone c’è un gruppo di amici, di quelli veri. Relazioni nate fin dai tempi della scuola, annaffiate a suon di rock e costruite con il tempo. Sentimenti forti che, in alcuni casi, la vita prima e poi la quarantena ha reso lontani ma non per questo meno intensi. Ed allora, l’idea corre veloce come le onde elettromagnetiche, che collegano gli smartphone: usarli non solo per le videochiamate e per sentirsi meno distanti, ma per creare. Il resto poi lo fa l'ispirazione, ognuno compone la propria parte da sé e lo fa in armonia con il desiderio comune di aggrapparsi alla musica come naturale risposta ad un evento mai vissuto prima.Dall’Italia alla Cina, dalla Sardegna a Macao, territori che si trovano a più di 10mila chilometri l’uno dall’altro, uniti dall’emergenza pandemica ed uniti anche nella ripartenza in musica. Perché Radio Balcone è nato proprio tra Alghero e Macao, città della Cina sud orientale in cui vive Salvatore Collu, uno dei musicisti della band che ha anche curato il mixaggio e la masterizzazione del brano. Una delle voci del progetto è invece Giuseppe Mura, cantante algherese con una storia importante, già voce dei Dealma e dei Jericho. Il brano appunto, MondoLento, è un viaggio introspettivo durante il lockdown. Si parte dalla paura che un drastico cambiamento come quello che si è vissuto porta dentro le persone, sentimento talmente forte che quasi fa diffidare da chi tende la mano in segno d’aiuto. Il silenzio che si impossessa della città lascia più soli con se stessi ma, esattamente come per ammirare le stelle bisogna allontanarsi dalle luci artificiali, è la possibilità per guardarci meglio dentro. Ma anche questa volta, per “ogni crollo esiste un risveglio naturale”, ed ecco il messaggio di speranza di Radio Balcone, perché si tornerà ad abbracciarsi e si ripartirà insieme. Tutto questo però sarà servito solo se lo si capirà fino in fondo, se si ripartirà dalle cose semplici e genuine, ma soprattutto se si curerà l’aspetto sensibile, quelle che Radio Balcone chiama le vibrazioni della vita, in un parola: il rispetto. Ed è per questo che nei minuti finali del videoclip, i protagonisti sono i bambini, le nuove generazioni, il futuro, la speranza in un mondo migliore sicuramente un mondo lento.Dal punto di vista sonoro, MondoLento è contaminazione pura. Non c’è un genere musicale dominante sugli altri, anzi, anche dal primo ascolto emerge chiaramente un melting pot di influenze che diventa la colonna portante del brano. Basso e batteria si muovono per tutto il brano bordeline tra funky e rock arricchite dalle dinamiche create dalle percussioni. Il ritmo della chitarra acustica rimanda al samba ed alla bossa nova, quello della elettrica è più rock e del dobro è puramente blues. Il piano elettrico è praticamente a metà strada tra Stereophonic e i The Doors, ma non solo, c’è un chiaro accenno alla psichedelia ed un passaggio finale con il sax tenore. Ancora, le voci spaziano da un inizio quasi cantautoriale moderno e la forza del grunge che, piano piano, viene fuori anche nei cori. Insomma, MondoLento è un caleidoscopio di colori sonori che si mescolano con maestria magari partendo da spazi lontani tra loro. Radio Balcone è esattamente quello che MondoLento racconta, la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, la crisi in rinascita, la tristezza in forza. Il merito di tutto ciò va sicuramente alla passione ed al talento di questi dieci artisti, ma soprattutto alla sensibilità che la musica trasmette: parole e note per divulgare emozioni.