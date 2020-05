Red 20:42 Schianto mortale sulla Ozieri-Pattada Nel percorrere la strada in direzione Nuoro, una Peugeot 208, guidata da un 28enne medico di Orune, si è scontrata con un furgone Fiat Daily, sul quale viaggiavano cinque operai di rientro a Pattada. Nell´impatto, ha perso la vita il giovane medico



OZIERI – Attorno alle 18.40 di oggi (venerdì), la Strada statale 128 bis Ozieri-Pattada è stata teatro di un incidente mortale. Nel percorrere la strada in direzione Nuoro, una Peugeot 208 guidata da un 28enne medico di Orune, si è scontrata con un furgone Fiat Daily, sul quale viaggiavano cinque operai di rientro a Pattada.



Nell'impatto, ha perso la vita il giovane medico. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Ozieri, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e lo scenario delle operazioni di soccorso. Sul posto anche i Carabinieri di Pattada, il Nucleo Radiomobile ed il personale medico del 118.