Agricoltori del Terralbese preoccupati Il calo delle presenze turistiche contrae le vendite dell'ortofrutta. Le produzioni estive vanno rapidamente a maturazione, seguendo il ritmo delle stagioni. «Il rischio concreto - riferiscono le aziende agricole - è che possano rimanere invendute sul campo»







Vittorio Vaccargiu, serricoltore, orticoltore e produttore di funghi di Terralba evidenzia come sia aumentato il rischio di impresa. Un rischio difficilmente sostenibile, in quanto le aziende sono scarsamente capitalizzate. «Solo nel mese di aprile - afferma Vaccargiu - la nostra azienda ha avuto un calo del fatturato pari al 31percento. La paura è che si tratti dell’inizio di un trend negativo. Aggiungasi un aumento dei costi che ci penalizza oltremodo nelle esportazioni. Lo stop al turismo riduce fortemente le vendite nell’HoReCa e Gdo». Per il produttore di ortive di Terralba Giampietro Mannai, presidente di sezione Coldiretti, specializzato nella coltivazione bio di sedano, le produzioni sarde sono in sofferenza causa le importazioni che arrivano da altri Paesi, in particolare dalla Spagna. «Stiamo vivendo – ribadisce Mannai – una situazione di pesantezza importante, considerato che siamo solo nella fase iniziale della campagna estiva».



