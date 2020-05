«Solidarietà ai giostrai sardi»

28/5/2020 Ex lavoratori Aras: audizione in Commissione «Una svolta attesa da tempo e un segnale per i lavoratori di Laore, che trova anche il consenso dei sindacati. In questi giorni proseguiremo a lavorare per consolidare la soluzione definitiva con l’importante obiettivo di salvaguardare l’occupazione di oltre 200 lavoratori», dichiara l´assessore regionale del Personale Valeria Satta