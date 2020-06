Cor 12:10 Menjalguer col mercatino virtuale Nasce ad Alghero il mercatino virtuale dei prodotti enogastronomici. «Dalla nostra terra con un tocco di modernità e innovazione». A partire da “Al Forno” di Fabrizio Carboni, vero fulcro nel centro di Alghero per la vendita delle tipicità del territorio



Menjalguer è una realtà. Da questa settimana il mercatino virtuale è presente sui social con una pagina facebook dedicata ai prodotti delle aziende della Sardegna aderenti al progetto ideato dal giornalista e operatore culturale Stefano Idili, che ha trovato terreno fertile in alcune tra le migliori realtà locali nella vendita, produzione e commercializzazione delle eccellenze locali. A partire da “Al Forno” di Fabrizio Carboni, vero fulcro nel centro di Alghero per la vendita delle tipicità del territorio.



Ma non solo, infatti, è proprio grazie Al Forno che il progetto Menjalguer ha potuto prendere gambe e aggregare importanti aziende come il Panificio Cherchi (di Antonio Masia) e L’Orto sotto casa (di Freddy Pagano e Sonia Ballone, nella foto). La prima, molto nota, è una colonna del pane della Nurra, mentre la seconda, nel giro di poco tempo, si è affermata nel campo della frutta e verdura e km zero trovandosi in via Degli Orti a pochi metri dalle abitazioni. Prodotti veramente di altissima qualità che sono la caratteristica di Menjalguer e che saranno sempre maggiori così come le aziende aderenti.



Obiettivo, già in itinere, la creazione di un vero mercatino che nel frattempo vedrà il suo sviluppo sul web. Infatti anche dalla pagina facebook è già possibile chiamare o scrivere nei messaggi per ordinare i prodotti. Ma, a breve, ci saranno ulteriori importanti sviluppi al fine di far giungere nelle case di tutti le varie produzioni che provengono dalla terra del Nord-Ovest dell'Isola, con le eccellenze delle borgate algheresi e l'area di Porto Conte. Si parla tanto e sempre di più di valorizzare i prodotti locali, mangiare e comprare sardo, ecco Menjalguer, nel suo piccolo (per adesso), è tutto questo.