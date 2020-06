Cor 10:55 E´ Mariani la guida della Rete Metropolitana Dovrebbe ricadere sull´attuale direttore del Parco Regionale di Porto Conte l´indicazione scelta dai comuni di Sassari e Alghero per guidare l´attività amministrativa della Rete Metropolitana



ALGHERO - Salvo clamorose sorprese o colpi di scena, sempre possibili nell'attuale ed incerto quadro politico istituzionale sardo, sarà Mariano Mariani () a guidare a livello operativo la Rete Metropolitana del nord Sardegna. L'indiscrezione che vede prevalere l'indicazione dei due principali comuni di Sassari e Alghero, giunge direttamente dalle attuali amministrazioni civiche.Per il direttore del Parco Regionale di Porto Conte, arrivato ad Alghero diversi anni fa, si profilava già in passato un futuro alla direzione generale dell'assessorato regionale al Turismo. Con ogni probabilità sarà invece la guida amministrativa dell'area metropolitana che racchiude i comuni di Sassari, Porto Torres, Alghero, Castelsardo, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria.Con Mariano Mariani le numerose progettualità già in cantiere da tempo non potranno che subire un'importante accelerazione. Le doti manageriali del direttore di Casa Gioiosa, infatti, sono note come d'altronde dimostrato negli ultimi quattro anni di gestione del Parco algherese. Sono 75 i milioni attualmente nella disponibilità della rete, ben 15 prevedono importanti progetti sul territorio di Alghero.Gli investimenti riguardano Palmavera ad Anghelu Ruju, la valorizzazione del geosito di Capo Caccia e la fruizione della laguna del Calich, il sistema museale cittadino, il sistema bibliotecario e l'archivio storico all'interno della Piazza della Juharia, il miglioramento complessivo dei centri storici, le risorse per l'aeroporto (3milioni), il progetto del Senyal del Judici, il Bike sharing integrato, il marketing territoriale turistico, fino al nuovo centro residenziale per anziani. Proprio qualche settimana fa i consiglieri comunali di minoranza di Alghero avevano chiesto ad alta voce un'accelerazione sull'utilizzo delle risorse.