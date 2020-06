Red 21:09 Droga ad Olbia: Squadra Volante all´opera Diversi i servizi che hano visto gli agenti del Commissariato di Olbia arrivare al sequestro di quattro dosi di cocaina, circa 100grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana, diverse piante di cannabis e circa 50grammi di efflorescenza arborea di marijuana



OLBIA - Durante un posto di blocco, la Squadra Volante del Commissariato di Olbia ha controllato di un veicolo con a bordo un 23enne romeno, già noto alle Forze dell'ordine. L'atteggiamento dell'uomo ha insospettito gli agenti, che hanno perquisito sia l'auto, sia lui, trovando quattro dosi di cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.



Un'altra pattuglia ha perquisito le case di due famiglie, abitanti nello stesso palazzo. Le ricerche sono state positive, perché nell'abitazione di due fratelli (di 45 e 40 anni, originari di Ozieri, ma residenti ad Olbia) sono stati rinvenuti poco meno di 100grammi di hashish (in parte nella tasca di un capo di abbigliamento ed in parte in un armadio metallico nello scantinato) ed un bilancino di precisione. Nell'altro appartamento, occupato da una 38enne olbiese, gli agenti hanno trovato pochi grammi di marijuana. Mentre i due fratelli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, la donna è stata segnalata alla Prefettura di Sassari per uso di sostanza stupefacente.



Un’altra operazione della Squadra Volante ha avuto successo: i poliziotti hanno perquisito un appartamento nella zona Est di Olbia, trovando e sequestrando ad un 38enne olbiese alcune piante di cannabis ed un involucro con circa 50grammi di efflorescenza arborea, che dalle analisi della Polizia Scientifica è risultata essere marijuana. Anche il 38enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.