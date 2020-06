Cor 12:00 easyJet riparte con 4 rotte su 7 Modifiche agli slot aperti su Alghero. Dal Riviera del Corallo cancellati dalle vendite per la summer 2020 i collegamenti con Ginevra, Berlino e Basilea. Rimangono operativi ma posticipati, i voli arancioni su Venezia, Napoli e Londra Luton. Malpensa dal 2 luglio



ALGHERO - Tra incertezze e dubbi, si ricompone a fatica il network summer per il 2020 della Sogeaal, che rispetto alle previsioni di crescita - come ampiamente prevedibile dopo lo stop Covid - risulterà ridimensionato per collegamenti attivi e frequenze. Modifiche che coinvolgono profondamente easyJet. La low cost riparte gradualmente con le operazioni di volo in Italia dal prossimo 15 giugno: Si volerà inizialmente da 8 aeroporti, compresi gli scali sardi di Cagliari e Olbia. Non ad Alghero, dove i primi decolli della compagnia "arancione" sono previsti, per ora, solo dal mese di luglio. In attesa del definitivo programma, sullo scalo Riviera del corallo easyJet dovrebbe confermare soltanto 4 dei 7 collegamenti inizialmente programmati. Cancellata la vendita dei voli con Ginevra, Berlino e Basilea. Rimangono operative le rotte con Milano Malpensa (dal 2 luglio), Napoli con partenza riprogrammata al 21 luglio (era inizialmente prevista dal 2 luglio), Venezia dal 25 luglio (anziché dal 1 luglio) e Londra Luton dal 26 luglio (in un primo momento era stato programmato per il 1 luglio).