Red 7:05 Punto Città chiusi al pubblico fino a martedì Oggi e domani, tutti gli uffici di Punto città, a Sassari, rimarranno chiusi per permettere le operazioni tecniche necessarie al passaggio all’Anagrafe nazionale della popolazione residente



Commenti SASSARI – Oggi (lunedì) e domani, martedì 9 giugno, tutti gli uffici di Punto città, a Sassari, rimarranno chiusi per permettere le operazioni tecniche necessarie al passaggio all’Anagrafe nazionale della popolazione residente. L'Anpr è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e per quanti sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.