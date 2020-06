Il caso: Dog Beach ad associazioni

Dimenticati e senza le dovute attenzioni, gli spazi dove poter portare i propri cani sul litorale di Alghero potrebbero essere presto concessi ad associazioni. Lo prevede una delibera di giunta comunale. Le immagini girate domenica 7 giugno sulla dog beach di Maria Pia

ALGHERO - La situazione sul litorale tra Maria Pia e Fertilia lascia a desiderare, come del resto la zona (l'unica fino ad Alghero) in cui possono liberamente entrare i cani. Nessuna pulizia dell'arenile ed enorme disordine, con alcune montagne di posidonia alle spalle. Ma per le dog beach di Maria Pia e La Stalla - istituite nel 2015 e 2018 - si prospetta una "nuova" vita. Sarà infatti possibile individuare associazioni interessate all'affidamento temporaneo per la loro gestione. Lo prevede la delibera di giunta comunale approvata negli scorsi giorni (assenti gli assessori all'Ambiente Andrea Montis e ai Servizi sociali, Maria Grazia Salaris). L'atto che riporta la data del 28 maggio, pubblicato soltanto il 4 giugno, arriva ormai a stagione estiva avviata. La giunta decide di demandare al competente dirigente la predisposizione di tutte le procedure per l’individuazione di proposte di gestione, seguirà pertanto una manifestazione d'interesse alla quale potranno partecipare tutte le associazioni interessate.