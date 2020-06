Red 18:11 Imprenditori sardi in piazza a Roma Ci sarà anche un pezzo di Sardegna domani, mercoledì 10 giugno, a Roma, per il flash mob organizzato dal Silb Confcommercio. Dopo 106 giorni di chiusura e di silenzio il mondo dell’intrattenimento chiede di poter iniziare di nuovo a lavorare: «Vogliamo riaprire i nostri locali»







«Ci saranno quattro nostri rappresentanti per limitare al massimo i disagi e quindi rispettare le distanze di sicurezza - ha dichiarato il rappresentante Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia - gli aiuti economici servono anche per gli imprenditori che cercano di proporre un programma che ha come obiettivo quello di far divertire le persone». Sono circa 100mila i lavoratori interessati in tutta Italia, 4 i miliardi di fatturato, pronti a ripartire in sicurezza.



