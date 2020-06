Attività ricreative all´aperto: proroghe a Porto Torres

10:22 Piscina a Ploaghe: lavori entro l´estate E´ in dirittura d´arrivo l´appalto per la riqualificazione della piscina comunale di Ploaghe. Dopo la pubblicazione della manifestazione d’interesse, effettuata diverse settimane fa, a breve l´appalto verrà espletato in modo tale da consentire la realizzazione dei lavori entro la fine dell´estate