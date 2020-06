Red 10:34 Sparito lo specchio parabolico sulla Buddi Buddi Fin dall´inizio della pandemia, un gruppo di cittadini residenti in zona avevano lamentato l´incredibile fatto avvenuto già nei giorni successivi il termine dei lavori dell´importante arteria sassarese che conduce al mare







SASSARI – E' sparito lo specchio parabolico sulla Buddi Buddi. Fin dall'inizio della pandemia, un gruppo di cittadini residenti in zona avevano lamentato l'incredibile fatto avvenuto già nei giorni successivi il termine dei lavori dell'importante arteria sassarese che conduce al mare.«Nonostante le numerose segnalazioni presentate agli uffici dell'amministrazione comunale, niente è stato fatto per risolvere la situazione. Tenendo presente la pericolosità nella fase di uscita dai cancelli di proprietà, si chiede all'Assessorato competente di intervenire quanto prima per risistemare lo specchio parabolico e ripristinare le condizioni si sicurezza, in un tratto di strada importante e ad alta densità di traffico, considerando soprattutto l'imminente inizio della stagione estiva», dichiara il responsabile della Comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d'Italia Sassari Pietro Pedoni.