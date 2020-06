Cor 7:31 Sassari: Auto in fiamme in via Buccari Incendio di un´autovettura nella notte a Sassari in via Buccari. Sul posto i Vigili del fuoco del comando centrale per la messa in sicurezza del sito. Indagini da parte delle forze di polizia



Commenti SASSARI - Intorno alle ore 3,30 la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto la richiesta di intervento per un incendio autovettura in via Buccari a Sassari. Inviata sul posto una squadra operativa del comando per la messa in sicurezza della zona interessata dall'incendio, gli operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla bonifica del sito. Presenti sul posto anche due pattuglie della Polizia di Stato per quanto loro di competenza.